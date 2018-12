Harvey y Angelinos llegan a acuerdo por un año y 11 millones de dólares

Matt Harvey accedió a un contrato por un año y 11 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles, y volverá así al equipo que lo reclutó originalmente en el draft, pero con el que no debutó en las mayores.

El acuerdo con Harvey fue revelado por una persona cercana a las negociaciones, quien habló el martes con The Associated Press, a condición de permanecer en el anonimato, porque el convenio no se ha anunciado oficialmente.

Harvey puede devengar otros 3 millones de dólares en bonos por su desempeño: 250 mil dólares por cada apertura entre la 15 y la 26, dijo la fuente.

El acuerdo, reportado inicialmente por los sitios MLB.com y Fancred, eleva casi al doble el salario que Harvey percibió este año, de 5 millones 625 mil dólares.

Harvey se incorporará a una rotación que incluiría a Andrew Heaney, Tyler Skaggs y Nick Tropeano. Difícilmente, Shohei Ohtani podrá lanzar en la próxima campaña, tras someterse a la cirugía de Tommy John el 1 de octubre, y la fecha de regreso del nicaragüense JC Ramírez a las mayores es incierta, luego de un procedimiento practicado el 17 de abril para reemplazar el ligamento del codo.

Con los Mets, Harvey se convirtió en una celebridad, pero su brillo se opacó por las lesiones y por distracciones extradeportivas. La primavera anterior fue enviado por Nueva York a Cincinnati.

“Quiero que la gente sepa que sí lamento muchos errores que he cometido”, dijo Harvey en agosto, cuando regresó al Citi Field. “Obviamente, nunca deseé que esto terminara así”.

Harvey, derecho que cumplirá 30 años en marzo, fue seleccionado por Los Ángeles en la tercera ronda del draft amateur de 2007, pero prefirió asistir a la Universidad de Carolina del Norte. Los Mets lo reclutaron en la primera ronda tres años después, como la séptima selección general.