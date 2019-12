PRESIDIó LA FIFA DURANTE 24 AñOS

Joao Havelange pronunció un apasionado discurso en francés hace siete años, exhortando a los miembros del COI a escoger a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Parte de su discurso fue una invitación a miembros del COI a sumársele en la celebración de su cumpleaños 100 en Río.

El día ha llegado. Havelange cumple 100 años el domingo y su portavoz Sergio Martins dijo a The Associated Press que el ex jefe de la FIFA planea asistir a misa el lunes en Ipanema, su barrio, para celebra el hito.

"El presidente Havelange goza de buena salud y, sí, espera participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos", dijo Martins.

Martins rechazó un pedido para entrevistar a Havelange, que raramente habla en público.

Havelange no será bienvenido en todos los rincones olímpicos en Río y es improbable que se le pida posar para una foto con el presidente del COI Thomas Bach.

Havelange presidió la FIFA durante 24 años y le entregó las riendas a Joseph Blatter. Pero se ha visto envuelto en controversia en los últimos años — mucho antes que un escándalo de sobornos y malversación causase la caída de Blatter y llevase a cargos criminales contra decenas de funcionarios del fútbol internacional.

Havelange renunció a su puesto en el COI en el 2011, citando problemas no especificados de salud. Al renunciar se evitó una posible suspensión por acusaciones de aceptar sobornos del socio de mercadeo de la FIFA, ISL.

El ex yerno de Havelange, Ricardo Teixeira — expresidente de la Confederación de Fútbol de Brasil — fue acusado también de aceptar sobornos de IS