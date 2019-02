Hawks opacan a LeBron; Horford brilla en Filadelfia

Los Atlanta Hawks unieron fuerzas este martes, en la NBA, para opacar un "triple-doble" de LeBron James y vencer así a Los Angeles Lakers con pizarra de 117-113.

El novato Trae Young terminó con 22 puntos y 14 asistencias, John Collins también anotó 22 tantos a pesar de problemas de faltas personales, y Atlanta frenó al quinteto angelino.

Rising star is right.@TheTraeYoung notches double-double against the @Lakers.

📼: pic.twitter.com/rkYy03XSBC