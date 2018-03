Hermano de Messi está en problemas con la ley otra vez

Matías Messi, de 35 años, hermano mayor del astro mundial de fútbol Lionel Messi, detenido desde el sábado acusado de exhibir un arma tras un incidente vial en un balneario argentino, declaró este lunes ante la fiscalía, donde pidió su libertad.

Se espera que el hermano de Messi sea liberado en las próximas horas tras permanecer detenido desde el sábado en una comisaría de Villa Gesell, un balneario de la costa atlántica argentina, 400 kilómetros sur, según la prensa en el lugar.

El incidente vial ocurrió el sábado pasado en Villa Gesell, pero Messi fue detenido algunas horas más tarde en Mar Azul, otro pueblo costero unos 15 km más al sur.

Tras la denuncia de Javier Rivero, de 24 años, la fiscalía ordenó la "aprehensión de Messi Matías por el delito de amenazas agravadas, incautándosele la Range Rover para posteriormente periciarla, permaneciendo alojado en comisaría cuarta", de acuerdo con el informe policial.

El Fiscal Calderón ordenó la aprehensión de #MatiasMessi por lesiones agravadas en Villa Gesell y será indagado en #Pinamar Messi ya tenía una causa abierta por tenencia de arma de guerra y estaba en libertad bajo fianza,eso lo complica. pic.twitter.com/qfhaBNzKUL — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 4 de marzo de 2018

Según contó al canal Todo Noticias Javier Rivero, el denunciante, manejaba su automóvil y bajó la velocidad para pasar un "lomo de burro" (badén) cuando sintió un fuerte impacto desde atrás, por una camioneta que lo chocó.

Ambos bajaron de sus respectivos vehículos y protagonizaron una pelea. "Lo noté sacado, amenazándome e insultándome", relató Rivero sobre Messi, aunque aclaró que en aquel momento desconocía la identidad.

"En un momento, abrió el baúl y sacó un arma. Me amenazó y me quiso atropellar", apuntó. "Me apuntó delante de todos, hay testigos que vieron el arma", agregó.

La versión del acusado, en cambio, es que no sacó un arma de fuego, sino que tenía una llave cruz en la mano. El arma no fue hallada en la camioneta al momento de la detención.

No es el primer episodio que protagoniza Matías Messi, sobre quien ya pesa una imputación por porte ilegal de armas, que tiene una pena de entre tres años y medio a ocho años y medio de cárcel.

El pasado 19 de diciembre, Matías Messi había sido beneficiado en otro hecho con libertad condicional bajo fianza de unos 100,000 dólares, por tenencia de un arma calibre 380 cuya portación no pudo explicar.

El arma fue hallada el 30 de noviembre pasado en una embarcación en la que iba solo Matías Messi, que encalló en un banco de arena, cerca de Rosario, 310 km al norte.