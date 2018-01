Herrera marca el camino en el campeonato Juvenil

La novena de Herrera recibe esta noche a Panamá Metro, en el estadio Rico Cedeño de Chitré, en un duelo de ganadores y perdedores.

Los metropolitanos vienen de perder contra Coclé y Los Santos; mientras los herreranos llevan dos victorias al hilo, en la versión número 49 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2018, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Narcilo Cunday Marquínez.

Los actuales campeones de la pelota juvenil arrancaron con triunfo sobre Colón 8 carreras a 0 y su más reciente triunfo fue ante Panamá Oeste (0-2), 2 carreras por 1, en 10 entradas, en su propio feudo.

Hit de Oro de Carlos Zaldivar impulsa a Francisco Quintero con la Carrera del Triunfo. 2 a 1 P.Oeste. en 10 Episodio.⚾⚾. Lanzador Ganador: el Partido Cristian Nieto y lo Pierde Jonathan Amaya. pic.twitter.com/n6za08aojY — Herrera Beis Oficial (@herrerabeis_of) 7 de enero de 2018

Hay que destacar la labor del derecho Cristian Nieto, que en labor de relevo se encargó de maniatar a los Vaqueros del Oeste, al tirar 3 episodios completos, para sumar el triunfo. Se enfrentó a 10 bateadores, que le sonaron un imparable, ponchó a 3. El encuentro lo pierde Jonathan Amaya.

Carlos Zaldivar, de 4-2, un doble conectado, una carrera empujada; Francisco Quintero, de 4-1, 2 anotadas; Luis Tello, de 5-2, fueron los mejores en la ofensiva de 7 imparables de Herrera. Destacaron con el bate por Los Vaqueros del Oeste, Henry Real, de 5-3, un doble; Orlando Martínez, de 4-1; Ángel Ramos, de 4-1.

Los Santos vence a Colón

Los Santos consiguió una cómoda victoria ante el equipo de Colón, 10 carreras por 2, alcanzando su segundo triunfo del torneo, en partido que se celebró en el Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, según comunicado de la Fedebeis.

Luis López, lanzador abridor fue el ganador del encuentro, al tirar 6 episodios completos, en los que se enfrentó a 23 bateadores, le pegaron 5 imparables, ponchó a 5, boleó a 3. Perdió Jossue García.

La gran ofensiva santeña la comandaron Lilio Villarreal, de 5-3, una doble conectado, 2 carreras anotadas, 2 remolcadas; Ameth Justavino, de 4-2, un doble y triple, 2 anotadas, 2 empujadas; Carlos Lam, de 5-2, 2 anotadas.

Coclé derrotó a Metro

El equipo de Coclé venció a Panamá Metro, 11 carreras por 7, en partido que se jugó en el estadio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce, y consiguió su segundo triunfo del torneo.

El derecho Abdiel Medina entró en labor de relevo y logró la victoria. Trabajó 4 episodios completos, en las que se enfrentó a 12 bateadores, permitió 2 imparables, le anotaron una carrera, ponchó a 6 y boleó a 3. Cargo con la derrota Alexis Gálvez.

Ronald Guardia, de 6-3, un doble, 3 carreras anotadas, una remolcada; Julio González, de 3-2, 2 dobles, 2 anotadas, 3 empujadas; Edwin Nieto, de 5-3, un triple, una anotada, 2 empujadas, comandaron la ofensiva de 15 incogibles de la tropa coclesana.

Por su parte, Manuel Meilán, de 3-1, un doble, una anotada, una empujada; Anel Nuñez, de 3-2, 2 anotadas, una remolcada; Rolando De La Cruz, de 5-1, fueron los mejores por el equipo de Panamá Metro.

Panamá Este venció a Chiriquí

Elvin Ramos llevó a sumar a Panamá Este su segundo triunfo ante Chiriquí, 14 carreras por 6, en desafío disputado en el Carlos Alvarado Mazola, de Dolega.

Detalle José Ramos, de 4-2, una carrera anotada, 2 empujadas; Carlos Castillo, de 6-2, 2 anotadas, 3 remolcadas; Jorge Fletes, de 5-1, 3 anotadas, 2 empujadas, destacaron en el oportuno bateo de Panamá Oeste.

Ramos lanzó 4 entradas un tercio, en donde se enfrentó a 19 bateadores, que le pegaron 6 indiscutibles, ponchó a 8, boleó a 2. El partido lo pierde Jonathan Caballero.

Austin Guerra, de 4-2, un doble, un triple conectado, una anotada, 3 empujadas; José Arce, de 5-1, una anotada, una remolcada; Gustavo Wong, de 2-1, una anotada, una impulsada, fueron los mejores al bate por Chiriquí.

Bocas del Toro dominó a Veraguas

Bocas del Toro consiguió su segundo triunfo, en dos salidas, al vencer a la novena de Veraguas 4 carreras por 2, en el estadio Carlos Alvarado Mazola, de Dolega.

José Miller trabajó 6 entradas un tercio, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 21 bateadores, que le conectaron 3 imparables, ponchó a 2, concedió un boleto. El partido lo pierde Aaron Almengor.

Víctor Acosta, de 4-3, un doble conectado, una carrera empujada; Víctor Ellis, de 4-1, 2 remolcadas; Juan Muñoz, de 3-1, una empujada, encabezaron la artillería de Bocas del Toro. Juan Aizpurúa, de 4-1, una remolcada; Julio Burgos, de 4-2; Miguel Polanco, de 3-1, destacaron por Los Indios.

Occidente vence a Darién

El equipo de Chiriquí Occidente venció a la novena de Darién, de 8 carreras por 6, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, de la ciudad de Puerto Armuelles.

José Shalton, en labor de relevó tirando 1 episodios un tercio, se anexó el triunfo, enfrentándose a 5 bateadores, que le sonaron un imparable, poncho a uno, concedió 2 bases por bola. El encuentro lo pierde Bryan Atencio.

Equipo Juvenil.. ya tiene su armadura.. Listos desde la tierrita, por la cual dejaran todo en el terreno @AurelioOrtiz31@karimgozaine gracias infinitas. pic.twitter.com/6lwJtvhLRY — Chiriqui Occidente (@ArturoPino4) 5 de enero de 2018

Edgardo Araúz, de 2-1, 2 empujadas; Eduardo Bonilla, de 4-1, un doble conectado, una anotada, una remolcada; Ricardo Andrade, de 2-1, un doble, 2 anotadas, 3 empujadas, fueron los mejores en la ofensiva de 9 imparables de Occidente. Destacaron con el bate por Darién, Diomedes Famania, de 4-1, una anotada, una empujada; Rolando Gaitán, de 3-1, 2 empujadas; Erasmo Caballero, de 5-1.

Partidos para este domingo 7 de enero

Los partidos para este domingo 7 de enero serán a las 1:00 p.m. entre: Panamá Este vs Bocas del Toro, 30 minutos después, Darién vs Chiriquí, ambos encuentros en el Estadio Carlos Alvarado M.; a las 4:00 p.m. Veraguas vs Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses; Panamá Oeste vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé; Colón vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera; Panamá Metro vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño. Estos partidos se inician a las 6:00 p.m.