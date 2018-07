Hierro 'La línea entre ganar y no ganar es muy delgada'

El seleccionador español, Fernando Hierro, lamentó que la Roja fuese eliminada en los penaltis por Rusia, en los octavos de final del Mundial 2018, este domingo, en Moscú, destacando que en el fútbol "la línea entre ganar y no ganar es muy delgada".

"No puedo hacer ningún reproche porque los 15 jugadores que han salido han dejado la vida y todos se han entrenado como yo nunca había visto en la vida", aseguró Hierro.

"Pero es la dureza del fútbol: tienes más posesión y más ocasiones, pero sabemos que en estos partidos se necesita más efectividad porque si no vas a la lotería de los penales y hoy no ha salido a nuestro favor", añadió.

Hierro destacó que España dice adiós al Mundial sin haber "perdido ningún partido". "Pero sabemos que en la primera fase si tienes un traspié lo puedes arreglar, pero en las eliminatorias no tienes una segunda oportunidad".

El técnico malacitano, que llegó al cargo tres días antes de comenzar el Mundial tras el cese de Julen Lopetegui, una vez se anunció su fichaje por el Real Madrid, aseguró que "no me preocupa" continuar o no en el cargo "ni creo que en este momento sea lo más importante".

"Mi responsabilidad es que he sido seleccionador, que llegué tres días antes de nuestro debut contra Portugal y lo acepto, para lo bueno y para lo malo. No podemos ser ventajistas, sino realistas. La situación fue la que fue y no tiene sentido volver atrás sobre la decisión", explicó.

"Estoy tranquilo porque entregamos el 100%, tanto los chicos (los jugadores) como el equipo y por eso nos vamos con la conciencia tranquila", insistió.

Sobre el partido y la manera de atacar la granítica defensa rusa, Hierro admitió que "sería más fácil poner balones al área y buscar segundas jugadas".

Sin embargo, "apostamos por mover mucho el balón ante un rival con 5-4-1 y tener ocasiones de gol, que hemos tenido 6 o 7, y hemos encajado muy poco, quitando el penal".

Hierro destacó que España cayó con su fútbol de toque, "el que nos ha dado los éxitos y el reconocimiento mundial", y explicó el motivo de sacar en el once inicial a Marco Asensio por Andrés Iniesta."

Con la entrada de Marco queríamos profundidad, desborde, llegada en segunda línea, disparo desde fuera del área. Los seleccionadores tomamos decisiones sin saber el resultado final y cuando lo hacemos pensamos que será beneficioso para tu equipo".

Y destacó el comportamiento "ejemplar" de Iniesta al explicarle su suplencia, pese a considerarle "uno de los mejores jugadores de nuestra historia".