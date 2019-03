Holanda inicia con goleada en un brillante partido de Depay

Holanda inició con buen pie su andadura en la fase de clasificación a la Eurocopa-2020, con una victoria en Róterdam por 4-0 ante Bielorrusia, en un buen partido del delantero Memphis Depay, con un doblete y dos asistencias.

En partido del Grupo C, Depay, extremo del Lyon, de ascendencia ghanesa, puso por delante en el marcador a Holanda desde el minuto 1, al aprovecharse una mala cesión de Igor Shitov desde el lateral derecho al guardameta Andrey Gorbunov, para marcar el primer tanto.

Memphis Depay’s goal in the first minute against Belarus.

HT. Netherlands 2-0 Belarus #EURO2020

