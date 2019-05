Homenaje en Brasil por 25 aniversario de la muerte del piloto Ayrton Senna

El 25° aniversario de la muerte del legendario piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna se celebró este miércoles 1 de mayo con un evento de homenaje en el autódromo de Interlagos, en Sao Paulo, donde el triple campeón del mundo ganó el Gran Premio de Brasil de 1991 y 1993.

El “Día de Senna” comenzó con una carrera que reunió a varios cientos de personas en el circuito que aún acoge el GP de Brasil de Fórmula 1.

También se han previsto carreras de karts, así como vueltas del McLaren Senna, un súper touring monoplaza diseñado especialmente por el equipo británico con el que el piloto brasileño ganó sus tres títulos mundiales, en 1988, 1990 y 1991.

I remember sitting next to my Dad and watching you on the TV from the age 4 or 5. Ayrton, the way you raced captivated me from the beginning and drew me closer to this sport. You are a pure, out-and-out racer, a true master, a hero. You will live on for eternity 📷 @MSI_Imagespic.twitter.com/QXhYJUtJBl