Gianni Infantino tiene 'confianza' en que el VAR se utilice en el Mundial 2018

El presidente de la FIFA Gianni Infantino señaló este jueves que tiene "confianza" en que el asistente de vídeo al arbitraje (VAR) sea aceptado el 3 de marzo por la Board (órgano garante de las reglas del juego), lo que significaría que se utilizará en el Mundial de Rusia 2018.

"El 3 de marzo decidiremos si el arbitraje vídeo forma parte de las reglas del juego y se convertirá en una ayuda oficial para los árbitros", declaró Infantino en una conferencia de prensa en Hanoi.

"En 2018 no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en algunos minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que él único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo", añadió.

El Mundial de Rusia 2018 comienza el 14 de junio y finaliza el 15 de julio.