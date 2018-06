Inglaterra supera a Nigeria en Wembley en partido amistoso

Inglaterra se impuso a Nigeria (2-1) en el primer partido amistoso de los 'Tres Leones' en su preparación para el Mundial-2018, un duelo entre dos selecciones que estarán en Rusia y que se celebró este sábado en el estadio londinense de Wembley.

El equipo inglés, encuadrado en la llave G junto a Panamá, ofreció una primera parte de calidad, mientras que Nigeria, que se enfrentará a Argentina en el Grupo D, solo dio señales de vida tras el descanso.

