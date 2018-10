Inter y Napoli logran victorias

El Inter de Milán, que en la primera jornada ya había remontado al Tottenham (2-1), repitió resultado este miércoles contra el PSV Eindhoven y suma una victoria que le permite encabezar el grupo B, empatado a puntos con el Barcelona.

El PSV se adelantó con un tanto del jugador de origen dominicano Pablo Rosario (27), pero el Inter volteó el marcador con tantos del belga Radja Nainggolan (44) y del argentino Mauro Icardi (60).

Golazo de Icardi para culminar la remontada pic.twitter.com/r9ZhxjlPyu — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 3 de octubre de 2018

INSIGNE DA VICTORIA AL NAPOLI

El Napoli se impuso con un solitario tanto de Lorenzo Insigne en el 90 ante un Liverpool que no demostró su nivel en San Paolo, en un grupo C de Champions que lideran los italianos con 4 puntos, uno más que Reds y París Saint-Germain.

🎥 CHAMPIONS LEAGUE Insigne dio la victoria al Nápoles frente al Liverpool en el último minuto tras una buena jugada colectiva (Nápoles 1-0 Liverpool)pic.twitter.com/CUFzPqQ7fc— Futbelia (@futbelia) 3 de octubre de 2018

Napoli mereció el triunfo, incluso por una mayor diferencia, ante un Liverpool que no demostró ser el vigente subcampeón de Europa y que ni siquiera disparó entre palos en los 90 minutos de partido.

"Hicimos un buen inicio de partido, pero después no hemos defendido bien (...) No hemos creado demasiadas ocasiones de gol (...) Gran parte de este mal rendimiento es por mi culpa. No nos parecimos a lo que queríamos", admitió el técnico del Liverpool Jürgen Klopp.

El italiano Carlo Ancelotti coincidió en que su equipo mereció ganar porque "tuvo más oportunidades de marcar y marcamos en el momento justo".