Irving, Horford y Barea cierran 2017 por todo lo alto

Kyrie Irving, el dominicano Al Horford y el portorriqueño J.J. Barea cerraron el año 2017 por todo lo alto en la jornada dominical de la NBA.

Irving anotó 28 puntos y Horford 10, con 10 balones recuperados en la lucha de rebotes. Los Celtics de Boston terminaron ganando 108-105 a los Brooklyn Nets.

Al Horford throws down the Marcus Smart lob in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/cM0rMeyrFb