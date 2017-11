Suecia se clasifica para el Mundial 2018 y deja fuera a Italia

Suecia se clasificó para el Mundial de Rusia 2018 al empatar sin goles frente a Italia, que queda fuera del torneo por primera vez desde 1958, este lunes en la vuelta del repechaje europeo disputada en el Giuseppe Meazza de Milán.

Italia solo se había perdido dos Mundiales. Además de la edición de 1958, no participó en el primero, en 1930, porque rechazó la invitación de viajar a Uruguay para jugarlo.

#WCQ | FT

🇮🇹Italy 0-0 Sweden🇸🇪 (0-1 agg)

Sweden give their all to hold off an Italian onslaught and triumph on aggregate, booking their ticket to Russia.https://t.co/SpQDWJq93qpic.twitter.com/hGK3b8C4jd