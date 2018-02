J.D. Martínez pacta con Boston por cinco años y 110 millones de dólares

El toletero J.D. Martínez y los Medias Rojas de Boston finalmente se pusieron de acuerdo. El parsimonioso cortejo entre el agente y un equipo necesitado de un bate de poder acabó el lunes al pactar un contrato de 110 millones de dólares por cinco años.

Una persona al tanto de las negociaciones informó a The Associated Press sobre el contrato. La persona habló el lunes con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo estaba pendiente de un reconocimiento médico y no se ha hecho un anuncio oficial.

¡Bombazo! JD Martínez tiene un acuerdo con los @redsox por cinco temporadas y 110 millones de dólares, reportó nuestro Pedro Gómez. #MLBxESPN ⚾️🔥. pic.twitter.com/2GJD1xnPTC — ESPN_Beisbol (@ESPN_Beisbol) 20 de febrero de 2018

Las conjeturas sobre una unión entre Martínez y los reinantes campeones de la División Este de la Liga Americana empezaron desde que el toletero se declaró agente libre en noviembre.

Martínez, de 30 años, modificó su swing para mejorar su ángulo al batear y se convirtió en uno de los toleteros más temidos en las mayores.

Boston buscaba añadir poder a una alineación que quedó en el último lugar de la Americana con 168 jonrones. La adquisición permite a los Medias Rojas responder al golpe sobre la mesa que sus principales rivales dieron en diciembre.

Los Yankees de Nueva York, que quedaron dos juegos detrás de Boston en la división el año pasado, obtuvieron a Giancarlo Stanton, quien lideró las mayores con 59 jonrones, en un canje con Miami.

Martínez bateó para .303 con 45 jonrones y 104 impulsadas el año pasado para Detroit y Arizona, que le adquirió el 18 de julio por tres prospectos.

Conectó 29 jonrones y remolcó 65 carreras en 62 juegos con Diamondbacks, incluyendo un partido en el que despachó cuatro.

Martínez se desempeñó en el jardín derecho el año pasado, con un total de 112 juegos como titular en la posición. Pero en Boston se perfila como el bateador designado, lo que obligaría a que Hanley Ramírez tenga que alternarse con Mitch Moreland en la primera base.