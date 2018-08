Jaime Barría aprovecha su oportunidad; va por su octavo triunfo

Esta noche el lanzador panameño Jaime Barría va por su octavo triunfo de la temporada, cuando su equipo los Angelinos de Los Ángeles visiten a los Padres de San Diego, en el béisbol de las Grandes Ligas.

Barría, con marca de 7-7 y efectividad de 3.59, enfrentará por primera vez a los Padres, que tendrán en casa (Petco Park) como estelar Brett Kennedy (0-1).

En su última salida Barría se apuntó el triunfo de los Angelinos sobre los Tigres de Detroit (6-0), luego de trabar en 5.2 entradas.

"Estoy bastante contento porque el equipo me ha dado la confianza de estar aquí y lo he sabido aprovechar", comentó Barría después de su victoria ante los Tigres la semana pasada.

Barría está en su primera campaña en las mayores y se ha convertido en una de las buenas noticias para los Angelinos y para la pelota panameña.

"Sigo aquí compitiendo. Mentalizado a salir a ganar juegos; a tirar cinco, seis o siete innings. Y eso es lo que me ha ayudado bastante, la confianza que me ha dado el equipo y gracias a Dios he aprovechado esta oportunidad", agregó el diestro.

El partido ante los Padres está programado para empezar a las 9:10 p.m., y para Barría será su cuarta salida contra una novena de la Liga Nacional. Ante equipos de este circuito tiene marca de 1-2.

"Queda este mes y el de septiembre, para que se acabe la temporada y bueno... vamos a tratar de terminar fuerte, y eso es lo que se quiere.