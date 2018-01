Jaime Barría se prepara para un gran reto en 2018

El lanzador panameño Jaime Barría, prospecto número nueve en la organización de los Angelinos de Los Ángeles, está entrenando fuerte para lograr una de sus metas, que es llegar a Grandes Ligas.

“Me estoy preparando física y mentalmente para lo que viene, ya que me invitaron para los entrenamientos de Grandes Ligas”, afirmó Barría en una entrevista que publicó Major League Baseball.

“Sé que va a ser un reto muy difícil, pero bueno… hay que enfrentarlo y llegar (subir a las mayores), afirmó el diestro panameño de 21 años de edad.

#Angels prospect Jaime Barria is ready to face new challenges at #LAASpring. pic.twitter.com/FzJBUNUyro