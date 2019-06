Jamaica ante la historia y los 10 años sin vencer a Panamá

Theodore Whitmore, técnico de Jamaica, espera poner fin a una larga racha de partidos sin vencer a Panamá cuando ambos equipos se enfrenten este domingo en los cuartos de final de la Copa Oro.

Whitmore mencionó en declaraciones al diario Jamaica Observer que conversó con sus jugadores y les hizo saber de los 10 años que tienen sin vencer a Panamá.

"Tuvimos una larga reunión con los jugadores anoche para hacerles saber sobre el objetivo que tenemos enfrente y para que estuvieran al tanto de que no hemos vencido a Panamá en mucho tiempo", detalló Whitmore en declaraciones al diario jamaiquino.

"Panamá siempre ha sido un equipo difícil, tanto física como mentalmente, así que solo tenemos que prepararnos, y no creo que ellos [Panamá] puedan querer este juego [ganar] más que nosotros, ya que no los hemos vencido en 10 años”, agregó.

La última vez que Jamaica derrotó a Panamá fue en un amistoso disputado en Kingston en junio de 2009 con triunfo para los Reggae Boyz por 3 a 2.

Desde ese partido, el onceno panameño ha ganado cuatro y ha empatado dos de los siguientes seis partidos.

La buena racha incluye 7 partidos oficiales donde Panamá no ha perdido en los últimos 40 años ante los jamaiquinos.

Son tres victorias y tres empates en seis enfrentamientos por eliminatorias mundialistas y un empate por 1-1 en su único antecedente por Copa Oro en la edición de 1993.

Jamaica, finalista en las últimas dos ediciones de Copa Oro en 2015 y 2017, llega al encuentro por cuartos de final en el Lincoln Financial Field como primero del grupo G.

Los caribeños, líderes con 5 puntos, derrotaron a Honduras (3-2) y empataron con El Salvador (0-0) y Curazao (1-1).

Qualified! The Reggae Boyz 🇯🇲 are off to the next round of #GoldCup2019! Can the Jamaicans reach another final?#ThisIsOurs#EstoEsNuestro@jff_footballpic.twitter.com/r1B8na540h