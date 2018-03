James empata marca de Jordan; Cavs superan a Hornets

LeBron James no se prepara para todos los partidos pensando que necesita anotar 10 puntos. El estelar alero dice que es algo que simplemente “sucede de manera orgánica”.

Desde luego también ayuda ser un multifacético delantero de 2.04 metros de estatura y 113 kilogramos que es visto por muchos como el jugador de mayor talento físico en la historia.

James, de 33 años, igualó la racha de Michael Jordan de 866 partidos consecutivos en doble dígito, al conseguir 41 puntos y ayudar a los Cavaliers de Cleveland a derrotar el miércoles 118-105 a los Hornets de Charlotte, propiedad de Jordan, y permanecer en el tercer lugar de la Conferencia Este.

"No puedo decirles cómo he podido hacerlo”, comentó James. "Cada vez que me mencionan con algunos de los grandes, y discutiblemente el mejor jugador de la historia como Mike, es otro logro para que aprecie lo que puedo hacer".

No fue el único en hacer historia. Aunque el juego se les escapó a los Hornets en el cuarto final, también estaba el asunto de Kemba Walker intentando rebasar a Dell Curry como el líder anotador en la historia de la franquicia.

Después de permanecer apagado durante tres periodos, Walker anotó 11 unidades en el cuarto, incluyendo una bandeja en reversa a 20 segundos del final para superar los 9 mil 839 tantos de Curry.

"Se supone que no debía estar aquí”, dijo Walker, de 1.85 metros y 83 kilogramos, a la multitud después de finalizar el encuentro. “Todo es posible. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede”.

Jordan, quien no asistió al juego, emitió un comunicado a través del equipo felicitando a Walker. “Convertirse en el líder anotador de una franquicia es un gran logro y prueba de su trabajo duro, dedicación y pasión por el baloncesto”, señaló Jordan. "Él ejemplifica lo que significa ser un Hornet”.

Jordan no comentó sobre James y su récord. James emuló la marca de Jordan, con vigencia de 17 años, frente al equipo del cual Jordan es el dueño durante el segundo cuarto al clavar de ‘alley-oop’ tras un pase de J.R. Smith.

James, quien puso en marcha su racha el 6 de enero de 2007, podrá eclipsar el récord de Jordan en casa ante los Pelicans de Nueva Orleáns.