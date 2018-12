El japonés Seto bate récord del sudafricano Le Clos en Mundial de Natación

El nadador japonés Daiya Seto, con un tiempo de 1 minuto 48.24 segundos, batió este martes el récord del mundo de 200 metros mariposa en piscina corta del sudafricano Chad Le Clos (1:48.56 en 2013), al que también despojó del título, en el mundial de Hangzhou (China).

La última vez que Le Clos se quedó sin un oro mundial en mariposa en piscina corta (25m) fue en 2012.

"No esperaba el récord del mundo", expresó Seto citado por la agencia china Xinhua. "Ahora me centraré en los 400m estilos y espero batir también el récord del mundo", añadió, ambicioso.

El relevo de Estados Unidos, liderado por Caeleb Dressel, siete veces campeón del mundo en piscina olímpica, logró batir también su propio récord del mundo en el 4x100m con un tiempo de 3:03.03, superior al 3:03.30 de 2009.

El equipo brasileño se colgó la medalla de bronce gracias a su 3:05.15.

Por el lado femenino la joven australiana de 18 años Ariarne Titmus sorprendió al llevarse la prueba de 200m libres con un crono de 1:51.38.

The Women’s 200m Freestyle produced some great racing with Australia’s Ariarne Titmus and USA’s Mallory Comerford battling for the gold. See all the action live on 📺 https://t.co/bEozhdW5qV#FINAHangzhou2018pic.twitter.com/q9Udu3AON4