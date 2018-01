Jason Day se impuso en 'playoffs' en La Jolla

El australiano Jason Day ganó este lunes el torneo de golf de la PGA Farmers Insurance Open al derrotar en tanda de playoffs al sueco Alex Noren, en La Jolla (California).

La oscuridad detuvo su duelo el domingo después de cinco hoyos adicionales en el Torrey Pines South Course después de que cada uno terminó 72 hoyos empatados con 278 golpes (-10) por falta de iluminación.Fue la undécima victoria de Day en Estados Unidos en torneos de la PGA y la primera desde el Campeonato de Jugadores de 2016.

How Jason Day got the job done earlier at the #FarmersInsuranceOpenpic.twitter.com/ONKr2zZwJa