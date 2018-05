Jazz supera a Rockets y empata serie semifinal del Oeste

Apoyados en 27 puntos de Joe Ingles y 15 con 14 rebotes de Rudy Gobert, los Utah Jazz vencieron este miércoles a los Houston Rockets 116-108 para igualar la serie semifinal entre ambos en la Conferencia Oeste de la NBA a un triunfo por bando.

.@Joeingles7 caught 🔥 to help the @utahjazz pickup the BIG win on the road!