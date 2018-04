El Jazz pone al Thunder contra la pared; Rockets arrollan al Timberwolves

Los Utah Jazz y los Houston Rockets pusieron este lunes a los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves contra la pared, respectivamente en los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA con sendas victorias para tomar el mando con balance de 3-1.

Los Jazz se apoyaron en el accionar ofensivo de Donovan Mitchell, con 33 puntos, Joe Ingles con 20, Rudy Gobert con 16 y 10 rebotes y el español Ricky Rubio con 13 y 8 asistencias, para vencer al Thunder 113-96.

🎥| @spidadmitchell set a new Jazz rookie single-game scoring record tonight with 33 points.

Por Oklahoma City los mejores fueron Paul George con 32 tantos y Russell Westbrook con 23 y 14 capturas, pero los Thunder no pudieron con el empuje de los Jazz, que impusieron su música para poner la serie al mejor de siete partidos a punto de mate.

El quinto partido se jugará este miércoles a partir de las 8:30 p.m. en casa del Thunder.

ROCKETS LUCEN FUERTES

Previamente, en Minneapolis, el astro canastero James Harden le dio a Houston un buen partido con 22 de los 50 puntos del equipo en el tercer cuarto, para que los Rockets vencieran a los Minnesota Timberwolves 119-100, y tomar también ventaja de 3-1 en su serie de playoffs.

La serie se traslada ahora a Houston, donde este miércoles los locales podrían darle punto final en el quinto partido de esta serie al mejor de siete encuentros.

El armador Chris Paul anotó 15 de sus 25 puntos en ese tercer parcial por los Rockets, que convirtieron un 50-49 en el medio tiempo en una ventaja de 31 puntos después del tórrido lapso de 12 minutos del tercero.

El único equipo en la historia de los playoffs de la NBA con más puntos en un período fueron Los Ángeles Lakers, quienes anotaron 51 tantos en un cuarto el 31 de marzo de 1962, en una derrota ante los Detroit Pistons.

Harden terminó con 36 puntos, Clint Capela agregó 14 tantos y 17 rebotes, Eric Gordon finalmente se puso en marcha con 18 cartones saliendo de la banca y los Rockets se recuperaron fácilmente de su difícil comienzo.

An #MVP night for James Harden in Game 4! #RunAsOne 🚀