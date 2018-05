Johan Camargo pega jonrón del triunfo; un regalo para mamá

El jugador de cuadro panameño Johan Camargo se vistió de héroe la noche del martes al pegar el cuadrangular que le dio la victoria 7-6 a los Bravos de Atlanta sobre los Mets de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas.

Los Bravos jugaban en casa y se repusieron de una desventaja de cuatro anotaciones para empatar el partido en el octavo episodio y en el noveno llegó el batazo del triunfo del istmeño.

El jonrón de Camargo fue su tercero de la temporada y lo dio ante un lanzamiento de 99 millas por horas de Gerson Bautista de los Mets.

Tie ballgame in the bottom of the 9th.@camargo, the stage is yours!#ChopOnpic.twitter.com/LxHVtC3SgD