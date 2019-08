El lanzador panameño Darío Agrazal suma otra victoria en Grandes Ligas

El derecho panameño Darío Agrazal consiguió su tercera victoria de la temporada, en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh sobre los Rojos de Cincinnati, por 9 carreras a 8, la tarde de este domingo en el estadio PNC Park.

Agrazal, con marca de 3-3, lanzó cinco entradas completas en las que permitió siete hits, cuatro carreras, concedió dos bases por bolas, ponchó a cinco, no permitió jonrón y dejó su efectividad en 4.41.

Luego de una primera entrada en la que le anotaron tres carreras, el panameño se repuso y mantuvo a raya a los Rojos hasta el quinto.

En otro partido de la jornada, el lanzador panameño Jaime Barría se llevó la derrota de los Angelinos de Los Ángeles, que perdieron ante los Astros de Houston, por 11 carreras a 2.

Barría (4-7) lanzó cinco entradas y un tercio, en las que permitió solo tres hits, dos carreras, ponchó a cuatro, regaló tres bases por bolas, no le pegaron jonrón y dejó su promedio de carreras limpias en 6.10.

Jaime Barria was good. The rest of the #Angels? Not so much. https://t.co/BWon0XqKdV