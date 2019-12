Josiel Núñez busca tomarse su revancha este domingo ante Chorrillo

FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2016

Josiel Núñez puede tomarse su revancha este domingo en la final del torneo Clausura, que sostendrán contra Chorrillo en el estadio Rommel Fernández.

A sus 18 años de edad, el jugador placino tuvo que ver la última final del Plaza Amador desde la gradas del estadio Rommel Fernández cuando disputaron el título del torneo Apertura 2011 contra Chorrillo. El entonces técnico Javier Ainstein prefirió gente de más experiencia para afrontar ese compromiso.

Cinco años después, con el brazalete de capitán, Josiel busca la oportunidad de poder jugar su primera final con el Plaza Amador ante el mismo rival que los derrotó hace cinco años por pizarra de 4-1.

El jugador placino recuerda que pudo haber tenido la oportunidad de estar en el banquillo en aquella final, pero el técnico decidió convocar a otros más adultos y con experiencia, pero de todos modos, señaló, que apoyó al equipo como un aficionado más.

"La primera final me tocó verla desde desde las gradas, pero ahora tendré la oportunidad, Dios primero, de levantar el título”, señaló.

El jugador reconoció que en ningún momento se sintió frustrado por no haber jugado la final de 2011, porque a su juicio, “sabía que me iba a llegar la oportunidad y ahora que la voy a tener, habrá que demostrar que esa revancha que la estaba esperando desde hace tiempo, el domingo la vamos a aprovechar”.

Hoy, con 23 años de edad, Josiel es un muchacho con más experiencia, que ha formado parte de la selección Sub 20, el año pasado estuvo en los Juegos Deportivos Panamericanos de Toronto con la Sub 22, también participó en el Preolímpico de la Concacaf con la Sub 23 y con la mayor ha sido tomado en consideración por el técnico Hernán Darío Gómez, en amistosos y en partidos de la eliminatoria para Rusia 2018.

Quince partidos ha disputado con el Plaza Amador de Jair Palacios en este Clausura 2016, ha conseguido dos goles, es el capitán y uno de los jugadores referentes del equipo placino, pero sorpresivamente no fue tomado en cuenta por el técnico en el último partido de vuelta de las semifinales contra Árabe Unido, que se dice fue, supuestamente, por actos de indisciplina.

“Sabemos que no será un partido fácil contra Chorrillo y aunque dos veces le hemos ganado 1-0 eso avisa que es un panorama complicado”. dijo.

El jugador placino no tiene títulos en la liga doméstica, pero añora que este domingo se le dé el primero.

Nuñez recordó el mal inicio del Plaza en el torneo, que fue objeto de críticas de parte de su afición, que hizo que en un partido un sector de su hinchada no entrara al estadio, irónicamente el día que alcanzaron su primera victoria. La clave de haber llegado a la final, a juicio del jugador, fue por el “esfuerzo, sacrificio, trabajo y mucha fe de los jugadores”.

Indicó que el equipo ha estado esperando por 11 años un título, pero “nosotros tenemos un compromiso con el club y la afición”.

Durante la semana, aseveró, se ha trabajado de manera concentrada, siempre con un objetivo en la mente. “Sabemos que tenemos que dar ese paso del éxito y ganar la final”.

Señaló que sabían que el que fuera el rival en la final iba a resultar difícil, porque “sabemos que los equipos se entrenan para eso y más con Chorrillo, que es un clásico del barrio y sabemos todos que queremos ganarlo”.

“El equipo tiene gente, para eso, tenemos una plantilla larga, el equipo está compacto, habrá ausencias, pero hay otros que estamos esperando una oportunidad de jugar si se nos da”, indicó.