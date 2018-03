Judge pone en duda su participción en derby de jonrones

Aaron Judge contempla seriamente no participar en el derbi de jonrones durante el fin de semana del Juego de Estrellas de esta temporada.

El toletero de los Yankees de Nueva York bateó 52 cuadrangulares en 2017, cuando además fue elegido como Novato del Año de la Liga Americana. También ganó el derbi de jonrones en Miami.

"Fue una experiencia fabulosa”, afirmó Judge este jueves. “La disfruté por completo, pero no creo que tenga que volver a hacerlo. Ya la gané una vez, con una vez es suficiente”.

De todas formas, el jardinero no descartó por completo la posibilidad de participar. “Todavía falta mucho”, agregó.

Judge, que fue operado del hombro izquierdo el 20 de noviembre para limpiar el cartílago y remover tejido suelto, comentó que su recuperación marcha bien para jugar el primer partido de la temporada regular el 29 de marzo en Toronto.

"Vamos bien", afirmó. "Me siento bien del hombro. Cuando llegué aquí (a la pretemporada) todavía me dolía un poco, pero en la última semana ya no me ha dolido".