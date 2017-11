Juicio FIFA: Sobornos eran encubiertos con marcas de autos

Los pagos al presidente del fútbol peruano fueron escondidos bajo el nombre "Fiat". El dinero para el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue anotado como "Honda".

Las hojas de cálculo de Excel detallan el sistema de registro encubierto de dinero entregado a "Benz", ''VW", ''Toyota", ''Kia" y "Peugeot" entre otros, incluyendo un par de pagos registrados como "Q2022" que parecen estar relacionados con el voto del comité ejecutivo de la FIFA en 2010 que dio a Catar los derechos para ser la sede de la Copa del Mundo de 2022.

"Básicamente decidimos inventar nombres para cada una de las personas involucradas", dijo el ejecutivo de mercadotecnia deportiva Santiago Peña en su testimonio este lunes, al inicio de la segunda semana del juicio a tres prominentes dirigentes sudamericanos en una corte federal de Brooklyn.

Peña trabajó para Full Play Group, una compañía con sede en Argentina que ganó los derechos de publicidad para las selecciones sudamericanas en Copa del Mundo, Copa América y Copa Libertadores.

Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo que dirigían Full Play, fueron acusados junto con muchos otros dirigentes de alto rango del fútbol en 2015 por la fiscalía estadounidense. Padre e hijo no han sido extraditados hasta ahora.

Peña testificó que grabó el libro de contabilidad de la oficina de Full Play en una unidad de memoria junto con una pila de documentos poco después que las primeras formulaciones de cargos fueran hechas públicas en mayo de 2015 y ocultó la evidencia en su casa por dos años antes de entregarla a los fiscales estadounidenses.

Juan Ángel Napout, el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol; José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF); y Manuel Burga, ex presidente de la federación peruana, están en juicio por conspiración por asociación delictiva, conspiración para cometer fraude cibernético y por lavado de dinero.

Rafael Esquivel, el ex presidente de la federación venezolana de fútbol, fue apodado "Benz" y su libro de contabilidad incluía un pago por 750 mil dólares por "Q2022".

Se declaró culpable en noviembre de 2016 de conspiración por asociación delictiva, tres cargos por conspiración para cometer fraude cibernético y otros tres por conspiración por lavado de dinero.

Luis Chiriboga, quien estaba al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue apodado “Toyota”.

Los archivos que lo aludían incluían un pago de medio millón de dólares que se le adeudaba por “Q2022”. Fue declarado culpable de lavado de dinero en su propio país en noviembre de 2016.

OTROS PAGOS

Ni Esquivel ni Chiriboga estaban en el comité ejecutivo de la FIFA que otorgó a Catar la sede mundialista de 2022.

M. Kristin Mace, vicefiscal federal que interrogó a Peña, no le preguntó si los pagos debían ser reenviados a otros.

Entre otros motes figuraban el de “VW” para Carlos Chávez de Bolivia, “Honda” para Napout, “Fiat” para Burga, “Flemic” para Luis Bedoya de Colombia, “Kia” para Sergio Jadue de Chile y “Peugeot” para el argentino José Luis Meiszner, ex secretario general de la Conmebol.

Peña dijo que, como parte de los contratos para la Copa América de 2015, 2019 y 2023, además de la edición del centenario efectuada en 2016, se realizaron pagos a jerarcas de las federaciones y al secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmbegol).

Enumeró cantidades supuestamente entregadas para varios eventos, y para firmar contratos. Negó que el dinero se hubiera registrado en las cuentas regulares de Full Play.

"Eran pagos secretos”, recalcó. Entre los pagos había algunos para la Copa Libertadores, pese a que Full Play no era titular de los derechos. Peña dijo que sus superiores los describieron como pagos por lealtad.

Peña testificó también sobre los acuerdos de patrocinio corporativo para la Copa América de 2015: 9 millones de dólares para MasterCard, la misma cantidad para Banco Santander, 8 millones para Kia Motors; 3.2 millones para Coca-Cola, esa misma cifra para DHL, 3 millones para Kellogg y 1.5 millones para LATAM Airlines.

Declaró que se realizaron pagos directamente por parte Full Play a Soccer United Marketing, una firma de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y de la MLS, por un par de partidos amistosos que disputó México en marzo de 2016, contra Ecuador y Paraguay.

Indicó que Full Play vendió los derechos en Estados Unidos para las eliminatorias mundialistas a BeIN Sports, mediante una compañía con sede en Londres.

Antes del testimonio, la jueza federal de distrito Pamela K. Chen dijo que había rechazado la petición del gobierno para arrestar a Burga, pero le aplicó restricciones más severas sobre el uso del teléfono celular.

Los fiscales afirman que Burga hizo una seña de degollamiento, deslizando un dedo sobre su garganta, para amenazar al testigo Alejando Burzaco, otro ejecutivo de mercadeo, que declaró la semana pasada.

El abogado de Burga dijo que su cliente sólo se estaba rascando, pues sufre un problema dérmico.