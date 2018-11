Juventus y Manchester United avanzan en la Champions

Juventus de Turín se clasificó este martes para octavos de final de la Liga de Campeones al imponerse 1-0 al Valencia, que ha perdido todas sus opciones de pasar a la siguiente fase del torneo continental.

Un gol de Mario Mandzukic a pase de Cristiano Ronaldo (59) dio la victoria que garantiza el pase a la Juve, mientras el Valencia se quedó sin opciones al ganar el Manchester United 1-0 al Young Boys suizo para acompañar a los italianos en octavos.

El Valencia se queda con el tercer puesto de la llave, con lo que caerá a la Europa League.

El equipo valencianista apostó este martes por la contención, dejando la iniciativa al Juventus, que sufrió para encontrar los huecos en la maraña defensiva tejida por los "che".

Juventus buscaba las llegadas por las bandas para centrar al área donde aparecían el astro luso Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala.

El equipo "che", por su parte, se dedicó a esperar atrás buscando las salidas rápidas al contraataque aprovechando la velocidad de hombres como el portugués Gonçalo Guedes o José Luis Gayá, que tras ver una amarilla este martes, no podrá estar contra el Manchester United en la última jornada.

Al filo del descanso a punto estuvo de adelantarse el Valencia cuando Mouctar Diakhaby remató de cabeza un córner que sacó con una mano salvadora el portero Wojciech Szczesny (45).

Tras el descanso, el Valencia dio un paso adelantando su presión, pero fue la Juve la que encontró el camino del gol.

Cristiano Ronaldo avisó con un saque de falta que paró Neto (47), pero 10 minutos después el portugués volvía a aparecer en el área para superar a Gabriel Paulista y poner un balón desde la izquierda, que remató en boca de gol Mandzukic para poner el 1-0 (59).

Juventus, con la victoria y la primera plaza en las manos, buscó calmar el juego, mientras las llegadas de Cristiano Ronaldo seguían haciendo mucho daño, aunque el marcador ya no se movería.

FELLAINI FUE DECISIVO

El Manchester United de José Mourinho selló su pase a octavos de final al derrotar 1-0 al Young Boys suizo en la quinta fecha de la llave H.

Un gol del centrocampista belga Marouane Fellaini cuando se habían cumplido dos minutos más del tiempo reglamentario dio el pase al conjunto inglés, que aún tiene opciones de liderar la llave en detrimento de la Juventus de Turín, que suma 12.

El gol de Fellaini generó polémica por una mano que no fue pitada por el árbitro.

So, no-one gonna mention Fellaini’s handball to knock the ball where he needed it? #ManUtdpic.twitter.com/8qsNKg87BI