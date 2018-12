Kelly Krauskopf, la primera asistente de gerencia general de un equipo de la NBA

Los Pacers de Indiana contrataron a Kelly Krauskopf como su nueva asistente de gerente general, convirtiéndola en la primera mujer en la historia de la NBA en asumir ese cargo. Krauskopf tiene una estrecha relación con la franquicia.

Pasó 19 temporadas como la presidenta y la gerente general del Fever de Indiana, en la WNBA (liga femenina) y ayudó a supervisar la creación del equipo de Indiana para la nueva liga NBA2K.

También fungió como la primera directora de operaciones deportivas de la WNBA, como asistente del comisionado de la Conferencia Suroeste y en el comité de la selección de baloncesto femenil de Estados Unidos.

"Mi experiencia previa me ha mostrado que el armar equipos ganadores y una cultura a un nivel élite no se basa en el género -se basa en las personas y en los procesos", afirmó Krauskopf en un comunicado emitido por el equipo. "Me siento emocionada por integrarme a los Pacers mientras seguimos armando la mejor franquicia de la NBA".

Los ajustes de mitad de temporada suceden en un momento clave para los Pacers.

Indiana ha ganado los últimos siete partidos consecutivos para empatar con los Bucks de Milwaukee en la cima de la División Central. Están empatados con los bicampeones defensores Warriors de Golden State, con el cuarto mejor porcentaje de triunfos de la liga, solo detrás de Toronto, Milwaukee y Denver.

"Ella es muy respetada en todos los círculos del baloncesto y tiene un enorme conocimiento de todas nuestras operaciones, así que cuando analizamos el puesto, tuvo sentido por completo buscar dentro de nuestro edificio”, explicó el presidente de operaciones deportivas de los Pacers, Kevin Pritchard.