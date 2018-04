Kenianos Kipchoge y Cheruiyot ganan el Maratón de Londres

El Maratón de Londres más caliente del que se tenga registro finalizó con dos kenianos en el primer lugar, después de que Eliud Kipchoge obtuviera su tercera victoria frente al Palacio de Buckingham, uniéndose a Vivian Cheruiyot, quien ganó el domingo en la rama femenina.

Kipchoge, de 33 años, completó el recorrido en 2 horas, 4 minutos y 27 segundos, para que el campeón olímpico sume su triunfo a los obtenidos en la capital británica en 2015 y 2016. "Corrí una competencia realmente hermosa”, comentó.

El etíope Tola Shura Kitata finalizó segundo, seguido de Mo Farah, quien impuso un nuevo récord británico de 2:06:21 frente a sus aficionados locales, que ocuparon las calles pese a las temperaturas que alcanzaron los 23.2 grados Celsius (73.8 Fahrenheit) cerca de la meta.

A pesar de que la carrera comenzó en el distrito de Blackheat, en el suroriente de Londres, la partida oficial de la competencia varonil se realizó a más de 48 kilómetros (30 millas) al oeste de la capital británica.

La reina Isabel II presionó el botón de arrancada frente al Castillo de Windsor.

La competencia finalizó frente a la residencia de los monarcas de Londres, el Palacio de Buckingham.

Cheruiyot, campeona olímpica de los 5 mil metros, cruzó la meta en 2:18:31 segundos para quedarse con la victoria en su segundo intento.

