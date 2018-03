Kerr descarta que Curry vuelva para la primera ronda de los 'playoffs'

Stephen Curry se perderá la primera ronda de la postemporada a consecuencia de un esguince en la rodilla izquierda.

El entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, descartó el domingo que Curry, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, pueda estar listo para la serie que pondrá en marcha los playoffs en la Conferencia del Oeste.

Se espera que los Warriors concluyan la campaña regular como segundos en su conferencia.

Una prueba de resonancia magnética realizada el sábado reveló una torcedura de segundo grado en el ligamento medial colateral.

El equipo informó que Curry será analizado de nuevo en tres semanas, alrededor del 14 de abril, cuando se llevaría a cabo el primer encuentro de Golden State en los playoffs.

“No hay forma de que él juegue en la primera ronda”, recalcó Kerr. Curry había vuelto el viernes, tras una ausencia de seis partidos por una lesión en el tobillo derecho, pero terminó lesionándose la rodilla izquierda.

En el tercer cuarto de una victoria sobre Atlanta, el pívot JaVale McGee cayó encima de Curry, quien hizo una mueca de dolor mientras abandonaba la cancha.

Steph Curry injury: reported as MCL sprain. Occurs when MaGee falls on him causing the knee to go inward & slightly hyperextended. The severity will determine how long he will be out. Also if there is other damage such as bone bruise or meniscus tear. pic.twitter.com/WY0Bi2Zy7U