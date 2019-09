Kim Clijsters, exnúmero uno mundial, anuncia su regreso en 2020

La belga Kim Clijsters, exnúmero uno mundial, que tiene 36 años, regresará a la competición en 2020, más de siete años después de haberse retirado, anunció la tenista este jueves en las redes sociales.

Clijsters se retiró del circuito tras el US Open de 2012.

"Estos siete últimos años, he sido madre a tiempo completo. Y me encanta eso. Pero también me encantaba ser una tenista profesional. Y sinceramente, lo echo en falta. ¿Y si intentará las dos cosas? Vamos allá. Regresemos de nuevo", explicó en un video en Twitter la ganadora de cuatro torneos del Grand Slam, que ya había interrumpido una vez su carrera entre 2007 y 2009.

Clijsters tiene previsto regresar al circuito a comienzos de 2020, con una agenda de torneos ligera y "flexible", aunque afirmó que si en diciembre se sintiese "lejos de donde quiero estar, entonces no iría a cualquier precio", afirmó en una entrevista publicada por la WTA.

"Aún tengo tres meses y medio por delante, creo que puedo hacer muchos progresos en las próximas semanas y estoy ansiosa por ver dónde me llevan", prosiguió.