Kisner empieza como líder del Abierto Británico; Tiger Woods alcanza el par

El golfista estadounidense Kevin Kisner acabó líder en solitario el primer día del Abierto Británico de golf, con una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par, mientras que su compatriota Tiger Woods acabó en el par del campo, este jueves en Carnoustie (Escocia).

Woods no participaba en el 'British' desde el ' cut' que no superó en la edición de 2015.

"Tuve un buen inicio. Conseguí dos birdies en el primer y el cuarto hoyo, iba bien. Desgracidamente, no continuó", resumió Woods, que hizo tres bogeys en los nueve últimos hoyos.

El campeón del año pasado, el también estadounidense Jordan Spieth, tenía un golpe sobre el par tras un primer recorrido decepcionante. Había llegado al hoyo 15 con tres golpes de ventaja, pero la perdió en dos hoyos, antes de acabar en el decimoctavo con un bogey.

"Tengo la sensación de haber desaprovechado una oportunidad cuando todo iba bien", comentó el texano, que espera que la lluvia prevista para el viernes juegue en su favor. "Creo que estoy en una situación totalmente recuperable porque las condiciones [del jueves] eran probablemente las más fáciles en este recorrido", señaló.

Spieth triunfó el año pasado en Royal Birkdale y aspira en esta edición a lograr un doblete, emulando al irlandés Padraig Harrington, que se impuso en esta prueba en 2007 y 2008.

Los primeros grandes nombres, los estadounidenses Justin Thomas y Zach Johnson, el español Jon Rahm, el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Danny Willett, aparecen a dos golpes bajo el par y a tres del líder.

Otros grandes nombres tuvieron dificultades: el número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, acabó cinco golpes sobre el par, mientras que sus compatriotas Patrick Reed, Bubba Watson o el español Sergio García con cuatro sobre el par, también lejos de lo esperado.

En la parte alta de la clasificación, Kisner finalizó con un eagle y cuatro birdies.

"Este recorrido es genial para mí", comentó el golfista de 34 años, que había dominado las tres primeras rondas del PGA Championship en 2017, antes de hundirse en la última.

⏱️ ROUND IN 60 SECONDS ⏱️@K_Kisner is top of the leaderboard after shooting -5 to card an impressive 66 👏 #TheOpenpic.twitter.com/8cwqLCYbJV