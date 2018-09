Kluber llega a 18 victorias, Indios vencen a Reales

Corey Kluber se convirtió en el primer pitcher acreditado con 18 victorias en las mayores esta temporada, al recetar 10 ponches para que los Indios de Cleveland derrotasen este miércoles 3-1 a los Reales de Kansas City.

Los Indios se acercaron más a su tercer título en la División Central de la Liga Americana. Dejaron en nueve el número para ganar la división.

Kluber (18-7) toleró una carrera y dos hits en 6.2 innings. El reinante Cy Young de la Liga Americana fue reemplazado tras 105 lanzamientos.

