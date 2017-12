Kuzma y Lakers frenan a Harden y los Rockets

El novato Kyle Kuzma impuso una marca personal con 38 unidades y siete triples contra el equipo más afinado de la NBA, pero no se sintió muy impresionado por ello.

“¿Por qué no? Tuve partidos de 30 o más en la liga de verano, así que...”, comentó. Había más en juego el miércoles por la noche. Kuzma ayudó a los Lakers de Los Ángeles a sobrevivir a los 51 puntos de James Harden para vencer 122-116 a los Rockets de Houston, que vieron rota su racha de 14 triunfos.

"Es un equipo mejor, pero es la misma mentalidad”, dijo Kuzma. “Tengo la misma mentalidad cada vez que piso la cancha. Intento jugar lo mejor que puedo y estar concentrado”.

Fue la primera derrota para Houston desde el 14 de noviembre y el primer triunfo de los Lakers en sus últimos cuatro juegos.

"El hecho de que pudimos en cierto modo golpearlos al principio, y sabíamos que venía ese ataque, y después recuperamos la compostura e hicimos varias jugadas e hicimos algunas buenas paradas, fue muy bueno verlo en nuestro grupo”, comentó el técnico de los Lakers, Luke Walton.

Harden impulsó a Houston en una noche en la que Chris Paul tuvo apenas ocho unidades antes de abandonar el juego en el último cuarto debido a una molestia en la pierna izquierda.

OTROS RESULTADOS

En Charlotte, con soberbio aporte ofensivo de DeMar DeRozan y el español Ibaka, los Toronto Raptors vencieron a domicilio a los Hornets 129-111.

.@sergeibaka really wants to hurt that rim. pic.twitter.com/Bdifo6oM34