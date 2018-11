Kyrie Irving asegura que se retirará joven de la NBA

El armador estrella de los Boston Celtics Kyrie Irving , de 26 años, aseguró este viernes que no alargará demasiado su carrera en la NBA y que espera retirarse "a principios o mediados de los 30".

"Una vez termine con esto, espero que a principios o mediados de los 30, habré terminado", aseguró el exbase de los Cavaliers durante la práctica de los verdes.

Los Celtics, en crisis de resultados, se enfrentan en la jornada a los Atlanta Hawks, donde juega el legendario Vince Carter, de 42 años, quien superó en su último juego la barrera de los 25 mil puntos en la liga.

"Amo el baloncesto, pero todo lo que conlleva no me importa. Me gusta el juego, estar con mis compañeros y jugar cada día", explicó Irving. "Ser jugador de la NBA era el sueño que siempre había tenido desde niño (pero) creo que el resto no se sostiene igual que antes".

Los de Boston, uno de los favoritos a ganar la Conferencia Este a principios de campaña, son actualmente octavos, con un balance de nueve victorias y nueve derrotas, en las que Irving presenta promedios de 22.4 puntos, 6.4 asistencias y 4.9 rebotes en 32.9 minutos de juego.