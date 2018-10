Lakers ganan al fin, Curry se luce y Leonard alarga el invicto de Raptors

Los Lakers de LeBron James lograron su primer triunfo de la temporada, luego de tres derrotas iniciales, mientras el base de los Warriors Stephen Curry anotó 51 puntos y Kawhi Leonard firmó 35 en la victoria de los Raptors ante los Minnesota Timberwolves este miércoles en la NBA.

Los angelinos habían dejado dudas en sus primeros encuentros y se plantaron en Phoenix con la imperiosa necesidad de ganar para disipar el nerviosismo de sus aficionados. Y lo lograron.

Los Suns no fueron rivales para LeBron y los suyos, que sumaron un éxito apabullante de 131-113, resultado que esperan sea un punto de inflexión para el resto de la campaña.

Los californianos no necesitaron la mejor versión del Rey James, que se quedó en 19 tantos, con 10 asistencias y 7 rebotes en 29 minutos. El juego coral de los visitantes, con siete jugadores por encima de la decena de puntos, fue demasiado para unos Suns superados de principio a fin a pesar del doble-doble de su novato Deandre Ayton (22-11).

LA NOCHE DE CURRY Y LEONARD

En Oakland, Golden State no tuvo piedad de los Washington Wizards (144-122) y, con 51 tantos de Stephen Curry (15/24), selló su cuarto triunfo en sus cinco encuentros (4-1). El armador estrella de los vigentes campeones anotó además 11 triples en 16 intentos.

Dubs were on another level with this one 🔥 Catch all the best shots in tonight's Game Rewind, presented by @Verizon. pic.twitter.com/CuDJBDVkbH