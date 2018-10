Lakers de LeBron no levantan cabeza; los Raptors, con paso firme

LeBron James falló dos tiros libres y la canasta decisiva en la prórroga y los Lakers siguen sin conocer la victoria esta temporada en el baloncesto de la NBA mientras los Toronto Raptors firmaron su cuarto triunfo al hilo y demostraron, una jornada más, por qué son uno de los favoritos en la Conferencia Este.

Los angelinos, luego de perder en su estreno ante Portland y de sucumbir también el sábado ante los Rockets, forzaron el tiempo extra pero no fueron capaces de firmar su primera alegría esta campaña al caer 142-143 ante los San Antonio Spurs del español Pau Gasol (9).

Los locales, con un Staples Center deseoso de ver a los suyos ganar en casa, llegaron a perder por 17 al principio, con un James errático y unos visitantes encendidos pero, poco a poco, gracias a Kyle Kuzma (37) y a Josh Hart (20), volvieron a meterse en el encuentro y se pusieron por delante en el último periodo.

Sin embargo, los texanos estiraron de nuevo el resultado con un magistral DeMar DeRozan (32 y 14 asistencias) y LaMarcus Aldridge (37 y 10 rebotes) y parecieron sentenciar el choque 128-120 a falta de 70 segundos para la definición.

Yup, @DeMar_DeRozan definitely called glass on this one. 👌 #GoSpursGo pic.twitter.com/88RNdXw8Eu

Pero el Rey James es rey por algo. LeBron quería su primer triunfo y, a falta de dos segundos para el final, llevó el partido a la prórroga con un triple lejano.

Ahí, los californianos llegaron a liderar por seis, el público ya cantaba la victoria pero, unos instantes de relajación, dos tiros libres fallados por James y una canasta del australiano Patty Mills dejaron a los de casa con el sinsabor del tercer tropiezo seguido.

LeBron tuvo el triunfo en sus manos pero, a pesar de terminar con 32 puntos, 14 asistencias y ocho rebotes, dejó en la pista una jornada más con una derrota. Y van tres en tres encuentros con la casaca púrpura y oro.

RAPTORS GANAN

Por otro lado, en Toronto, unos Raptors liderados una jornada más por su alero estrella Kawhi Leonard pasaron por encima 127-106 de los Hornets del recientemente nombrado Jugador de la Semana en la competición, Kemba Walker.

Efficient night for the boys. @TangerineHoops Game Highlights: https://t.co/HFBGWf19et pic.twitter.com/OVraMX3rRr

Leonard finalizó el partido con 22 puntos (9/14) en 30 minutos de encuentro, pudiendo descansar en los compases finales con todo resuelto, y estuvo bien acompañado por el pívot congoleño nacionalizado español Serge Ibaka, que terminó con 15 y ocho rebotes.

