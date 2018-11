Lakers pierden, Warriors están en crisis y Walker se luce

Los Orlando Magic derrotaron este sábado 130-117 a Los Ángeles Lakers en un día discreto del astro LeBron James, que se quedó en 22 puntos con una serie de 8/19 en el lanzamiento, mientras en Charlotte, el base Kemba Walker anotó 60 pero sus Hornets perdieron 119-122 ante los 76ers.

Los vigentes campeones , los Golden State Warriors, no corrieron mejor suerte y sucumbieron 109-112 ante los Dallas Mavericks, sumando su segunda derrota consecutiva y la cuarta en los últimos seis juegos.

Pero antes, en Orlando, los de Florida continuaron sorprendiendo esta campaña, con un balance de ocho victorias y ocho derrotas gracias a su juego coral, que sorprendió en esta ocasión a los californianos lejos de su feudo.

Los Lakers se impusieron en el primer cuarto, con un parcial de 31-25 pero, a partir de ahí, los locales pasaron por encima de ellos, con una ventaja de nueve puntos al descanso (62-53) y de 19 después del tercero (100-81), con una renta máxima de 21.

El pívot montenegrino Nikola Vucevic fue una jornada más el mejor de los suyos al dominar los aros sin contemplaciones, con 36 tantos y 13 rebotes en 31 minutos.

Con Aaron Gordon tocado físicamente, su mejor escudero fue el armador D.J. Augustin, que se marchó con 22 puntos y siete asistencias, mientras el escolta francés Evan Fournier finalizó con 15 puntos.

Por los Lakers, que no pueden contar con Rajon Rondo por lesión, LeBron estuvo demasiado solo, con Lonzo Ball con un 0/5 en el tiro en 28 minutos o Kyle Kuzma con ocho tantos y 3/10 en el lanzamiento.

Así, los Lakers ven frenado en seco su ascenso en la Conferencia Oeste y se quedan con un récord de 8-7 en la octava posición, la última que da acceso a los playoffs por el título, igualados con los Sacramento Kings.

GANAN PELICANS

Mientras, en Nueva Orleans, los Pelicans batieron a los Denver Nuggets 125-115 con otra magistral actuación de Anthony Davis, que se marchó con 40 puntos, ocho capturas y ocho pases decisivos.

Davis, que en la víspera también había machacado a los New York Knicks, es uno de los favoritos a hacerse con el premio al Mejor Jugador de la temporada y, en estos momentos, es el jugador más en forma de la competición junto al griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks.

A lot of great highlights from tonight's win against the Nuggets! 📽👇 pic.twitter.com/mEUB5A8nOh — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 18 de noviembre de 2018

Junto a él, el hispano-montenegrino Nikola Mirotic brilló con luz propia, al sellar 20 unidades, las mismas que el alero español Juancho Hernangómez por los Nuggets.

CHARLOTTE DOMINA

Charlotte, el día que celebraba el 30 aniversario de la fundación de su franquicia, también vivió una jornada única en su propio feudo, con el base Kemba Walker batiendo el récord del equipo y de su carrera con 60 puntos.

🚨HIGHLIGHTS🚨 Kemba Walker dropped a career-high and single-game franchise-record 60 points in tonight's game 🔥 #Hornets30pic.twitter.com/fgfXCp3Wxh — Charlotte Hornets (@hornets) 18 de noviembre de 2018

El estelar director de orquesta ejerció en esta ocasión de ejecutor, con 21/34 en el tiro y 12/12 desde la línea de personal para que los suyos remontaran una desventaja de 17 unidades e incluso se pusieran por delante al final, forzando la definitiva prórroga tras el 110-110 de los primeros 48 minutos.

Allí, Joel Embiid demostró por qué es el mejor pívot de la liga y por qué los Sixers son uno de los máximos aspirantes a ganar el Este y terminaron llevándose un importante triunfo 122-119.

Embiid finalizó con 33 tantos y 11 rebotes, Ben Simmons con 23, 11 y nueve asistencias y Jimmy Butler con 15 puntos para aupar a Filadelfia a la cuarta posición de su zona en detrimento de los Celtics, que sucumbieron contra todo pronóstico en casa 86-98 ante los Utah Jazz de un extraordinario Ricky Rubio, con 20 unidades.

CAE EL CAMPEÓN

En Dallas, el novato esloveno ex del Real Madrid Luka Doncic (29-9-4) acabó con los Warriors, con una canasta a falta de poco más de un minuto que puso por delante (109-108) a los locales y terminó dándoles el triunfo 112-109 ante los actuales campeones.

Luka gives us the lead! pic.twitter.com/2dk0O28vTW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 18 de noviembre de 2018

Golden State se encuentra en una crisis de resultados desde que Kevin Durant y Draymond Green discutieron el lunes durante el tropiezo ante los Clippers, lo que ha enturbiado el ambiente y los ha sumido en un bache de juego y sensaciones.

Este sábado, sin Stephen Curry ni el propio Green por lesión, Durant (32) y Klay Thompson (22) no fueron suficientes para finiquitar a Dallas, que sumó su cuarto éxito seguido y se recupera tras un catastrófico comienzo de temporada (7-8).