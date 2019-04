LeBron James producirá documental sobre Canelo Álvarez

El astro de Los Angeles Lakers LeBron James producirá un documental sobre la pelea del estelar boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez del próximo 4 de mayo contra el estadounidense Daniel Jacobs por la unificación de los pesos medianos.

Uninterrupted, la productora de James junto a su socio Maverick Carter, será la encargada de llevar a la pantalla "40 Days" (40 Días), que relatará cómo el azteca se prepara en su campamento de San Diego para un combate de esta magnitud.

"Me encanta el boxeo pero lo que realmente amo son las historias de los boxeadores y el crecimiento de cada uno. Uninterrupted y (el servicio de suscripción especializado en deportes) DAZN les darán historias. íSí señor!", confirmó James en su cuenta de Twitter.

I love boxing,, but I REALLY love the stories of the fighters and the build up to each! @UNINTERRUPTED x @DAZN_USA will be giving you those stories. Yes Sir‼️‼️‼️ https://t.co/Xy3H9zB8Cl