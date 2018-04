LeBron hace el milagro; Thunder logra histórica remontada

LeBron James se lució este miércoles con 44 puntos y un triple decisivo sobre la chicharra para que los Cleveland Cavaliers derrotaran 98-95 a los Indiana Pacers, mientras los Thunder firmaron la tercera mayor remontada de la historia de los playoffs.

Los Toronto Raptors, que a su vez tumbaron 108-98 a los Washington Wizards gracias a un estelar desempeño de DeMar DeRozan (32), se perfilan como su más probable rival, pues también comandan su serie por 3-2.

James acompañó su magistral actuación anotadora con un tapón a falta de tres segundos para el final, 8 asistencias y 11 rebotes, siendo una fuerza imparable para los visitantes, que nunca encontraron la fórmula para detenerle.

LeBron sumaba 31 tantos a mediados del tercer parcial y todos ellos llegaban desde la zona (24) o la línea de tiros libres (7).

De esta forma, James dividía la defensa rival, al obligarla a cerrarse sobre sus penetraciones, dejando siempre a algún tirador libre, pero estos erraron solos en exceso.

Con 95-95 en el marcador, Oladipo tuvo la oportunidad de dar el triunfo a los suyos, pero se encontró con una fulminante tapa de LeBron a falta de tres segundos para el final.

"Denme la bola", aseguró James que les dijo a sus compañeros entonces.

Estos se la entregaron y el "Rey" no defraudó, con un espectacular triple sobre la bocina, que puso a los suyos por delante en la serie por primera vez.

THUNDER, CON VIDA

En Oklahoma, los Thunder remontaron 25 puntos ante los Utah Jazz, a los que se impusieron en casa 107-99, y se mantienen con vida.

Los visitantes, ahora con una ventaja en la eliminatoria de 3-2, dejaron escapar su primera oportunidad de avanzar a semifinales de la Conferencia Oeste al ver cómo los de Oklahoma le daban la vuelta al choque en el tercer cuarto con un parcial de 37-22, sellando la tercera mayor remontada de la historia de los playoffs.

El base estrella de los Thunder, Russell Westbrook, arrancó la contienda de manera errática, pero explotó tras el descanso para terminar el encuentro con un doble-doble de 45 puntos y 15 rebotes.

Westbrook se erigió en el líder de los suyos cuando peor lo estaban pasando para finalizar el choque con 39 puntos.

El alero Paul George lo secundó a la perfección, con 34 tantos y siete capturas.

