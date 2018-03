LeBron James supera los 2 mil puntos; Cavaliers ganan

LeBron James terminó con 37 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias y los Cavaliers de Cleveland vencieron este domingo 121-114 a los Nets de Brooklyn para lograr su quinta victoria consecutiva.

James mantuvo su más reciente racha sensacional al acertar 14 de 19 tiros de campo. Llegó a los 2 mil puntos en una temporada por décima vez, sumándose a Karl Malone y Michael Jordan como los únicos jugadores de la NBA en lograrlo.

Kevin Love añadió 20 unidades y 15 tableros por los Cavaliers, que llegaron al encuentro promediando 122.5 puntos en su racha ganadora y estuvieron muy cerca de igualar ese promedio después de un lento inicio.

Jordan Clarkson anotó 18 tantos, George Hill 17 y Rodney Hood hizo 16.

El exbase de los Cavaliers Joe Harris registró la segunda mejor aportación ofensiva de su carrera con 30 puntos para la causa de los Nets, que sufrieron su tercera derrota en fila.

Tal como lo hicieron el viernes en Toronto, los Nets se mantuvieron en la pelea frente a uno de los mejores equipos de la Conferencia del Este pero no hicieron lo suficiente para dar la sorpresa.

Dos tiros libres de Harris con 6:17 minutos de juego restantes dieron a Brooklyn su última ventaja del encuentro con un marcador de 100-99 antes que Cleveland anotara ocho puntos sin respuesta. James aportó dos encestes durante ese lapso, ambas de clavada.

