Lebron James lidera remontada de los Cavaliers

LeBron James terminó con 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, J.R. Smith aportó 20 unidades y los Cavaliers de Cleveland vencieron este martes 113-112 a los Raptors de Toronto para tomar ventaja de 1-0 en su serie de segunda ronda de playoffs.

Kyle Korver anotó 19 tantos, incluyendo el triple para tomar la ventaja en el tiempo extra por Cleveland, que nunca estuvo al frente en el tiempo regular.

Tristan Thompson finalizó con 14 puntos y 12 tableros por los Cavaliers, que han eliminado a Toronto en cada una de las últimas dos postemporadas.

"We knew that we were going to have to be resilient."

