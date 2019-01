Leonard, Siakam y López con buena noche en la NBA

El estelar Kawhi Leonard, el camerunés Pascal Siakam y el cubano Brook López estuvieron de gala este martes en la NBA con actuaciones ofensivas sobresalientes.

Leonard se desbordó con 45 puntos y Siakam con 28 tantos y 10 rebotes, para que los Toronto Raptors vencieran al Utah Jazz 122-116.

Norman Powell anotó un récord de temporada de 14 puntos, y los Raptors ganaron su cuarto partido consecutivo como anfitriones.

Jae Crowder anotó también un récord personal de 30 puntos, Derrick Favors se fue con 21 y Donovan Mitchell anotó 19, pero el Jazz dejó su récord en 10-12 en la carretera y 18-20 en general en la campaña.

Rudy Gobert, de los Utah Jazz, anotó 16 puntos, y el español Ricky Rubio lo hizo con 14.

Leonard hizo todos sus siete intentos de tiros de campo en el tercer cuarto y agregó cinco disparos desde las raya de sentencia en ese tramo.

Sus 19 puntos en ese parcial fueron los segundos más altos en cualquier período por un jugador de los Raptors esta temporada.

El naturalizado español Serge Ibaka anotó 20 puntos por primera vez desde una victoria en la carretera el 4 de noviembre contra Los Angeles Lakers.

Leonard concretó 16 tiros de campo de 22 intentos y se fue con 13 de 17 desde la línea de tiros libres.

El escolta de Toronto, Kyle Lowry, no jugó por octava vez en los últimos nueve partidos debido a un dolor en la espalda.

Antes del juego, los Raptors dijeron que Lowry había viajado a Nueva York el viernes pasado para recibir inyecciones antiinflamatorias.

Rubio regresó después de quedarse fuera de la victoria del sábado sobre Nueva York debido a una lesión en la rodilla izquierda y dolor en la parte inferior de la espalda.

El Jazz visitará el viernes a los Cleveland Cavaliers y los Raptors irán a San Antonio para enfrentar el jueves a los Spurs.

EL CUBANO LÓPEZ SE DESTACA CON BUCKS

En Milwaukee, el cubano Brook López anotó 25 puntos y el griego Giannis Antetokounmpo logró una espectacular hundida con una sola mano para guiar a los locales Bucks en una victoria de 121-98 sobre los Detroit Pistons.

El canastero Khris Middleton añadió 22 tantos y Eric Bledsoe 18 para Milwaukee. Antetokounmpo terminó en esta ocasión con solamente 15 cartones, pero su golpe (la hundida) sobre Jon Leuer fue el punto culminante de la noche.

