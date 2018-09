Lesión de Johan Camargo no parece grave

La lesión que sufrió el panameño Johan Camargo anoche en el béisbol de las Grandes Ligas parece que no es algo serio según lo narró el propio jugador.

El incidente se dio cuando se jugaba la parte alta de la tercera entrada y Camargo dio un rodado para llegar a salvo a primera base tras un error defensivo.

El partido se detuvo por unos minutos para que el personal médico del equipo de los Bravos atendiera al canalero, quien finalmente tuvo que abandonar el partido.

"It was something that I haven't really ever felt before, but it didn't feel like anything serious."

Johan Camargo updates his status after leaving Tuesday night's game with left groin tightness.#Braves | #ChopOnpic.twitter.com/uYApofQDve