Lewandowski busca un récord

El delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, autor de un gol el sábado en la victoria del Bayern de Múnich en la cancha de Paderborn (3-2), avanza a ritmo de récord hacia un nuevo título de máximo artillero de la Bundesliga.

A sus 31 años, el polaco puede presumir de haberse apuntado un 'hat-trick' y dos dobletes en seis partidos.

Unstoppable.

Robert Lewandowski is the first player in Bundesliga history to score 10 goals in the first six games of the season 🔥 pic.twitter.com/jLHPWCFnBu