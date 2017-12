Leyendas: Magic Johnson se disculpa con Isaiah Thomas

Earvin Magic Johnson y Isaiah Thomas, dos de los mejores jugadores de la historia del baloncesto de la NBA y que dejaron su huella en la década de 1980, se volvieron a encontrar para fundirse en un abrazo y dejar atrás los malos episodios.

“Eres mi hermano, permite pedirte perdón si te he lastimado”, fue lo que expresó Magic Johnson a Thomas en un encuentro que publicó NBA TV; y de una vez se abrazaron y lloraron por espacio de un minuto. Pasaron 26 años para poner fin a sus diferencias.

“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthlypic.twitter.com/nDpfDfZek8