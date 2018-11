Leyendas de los pesados apuestan por victoria de Wilder ante Fury

El estadounidense Deontay Wilder acabará este sábado en Los Ángeles con el británico Tyson Fury: así de contundentes se mostraron este viernes un grupo de legendarios boxeadores de los pesos pesados entre los que se encontraban Evander Holyfield o Gerry Cooney.

Wilder y Fury se verán las caras en el Staples Center por el cetro de los pesados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, para excampeones de la categoría, el norteamericano saldrá victorioso debido a la mayor potencia de sus puños.

"Wilder es un pegador devastador. Va a encontrar el lugar en la mandíbula de Tyson Fury y lo va a noquear en algún momento entre el tercer y el sexto asalto", predijo en un encuentro con la prensa Gerry Cooney, conocido por derrotar en 1982 a Larry Holmes.

"Deontay en ocho rounds", apuntó por su parte Buster Douglas, quien venció a Mike Tyson en 1990.

Para Wilder, con un asombroso récord inmaculado de 40 victorias, 39 de ellas por nocaut, pelear en Los Ángeles será la ocasión perfecta para sumar adeptos a su causa en su país, luego de no gozar de la fama de compatriotas como Sonny Liston, Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier o Tyson, quienes también fueron campeones por el CMB.

"Siento que Deontay va a ganar. Creo que impactará su puño derecho, es muy paciente. Es el tipo de boxeador que arriesga. Cuando la gente se arriesga, gana", señaló de su lado Holyfield.

Ex campeón mundial de la categoría reina por la AMB, la OMB y la FIB, luego de vencer contra todo pronóstico al entonces rey Wladimir Klitschko, Fury retomó su carrera esta temporada tras casi tres sin pelear, batiendo al albanés Sefer Seferi en abril y al italiano Francesco Pianeta en agosto, ampliando su récord invicto a 27 triunfos, 19 de ellos por KO.

Pero, a pesar de su marca y de sus 2.06 m de altura, Riddick también consideró que Wilder es demasiado para el Rey de los Gitanos.

"Le va a golpear y lo mandará a dormir", declaró.

Solo Lennox Lewis dio alguna oportunidad a su compatriota.

"Wilder tiene una gran mano derecha. Si impacta, no mucha gente puede mantenerse en pie. Pero también pienso que no puedes dañar lo que no puedes golpear. Si lo atrapa, lo puede noquear. (Pero) va a ser difícil. Por eso, Deontay pronto, Fury tarde", sentenció.