Liga española: Valencia gana 3-0 y escolta al Barcelona

BARCELONA, España. (AP).- El Valencia derrotó este lunes de visita 3-0 al Getafe y con tres victorias en las primeras cuatro fechas se ubicó en el segundo lugar de la liga española.

El onceno de Valencia sigue escoltando al líder Barcelona, que el domingo goleó 5-0 al Levante y acumula 12 puntos por 10 del equipo valenciano y el Sevilla, que presenta peor balance goleador tras su triunfo dominical por 3-1 ante el Córdoba.

A cuatro unidades de la punta marcha el vigente campeón Atlético de Madrid y, a seis, el Real Madrid, que goleó el sábado 8-2 al Deportivo. La quinta fecha arranca el martes, con el Real Madrid de local frente al Elche.

El exfutbolista del Getafe Paco Alcácer y André Gomes marcaron por el Valencia a los 7 y 20 minutos, respectivamente. Ya en la segunda mitad, Rodrigo (72) puso el tercero de penal, antes de ser expulsado a los 73.

“Contentos porque veníamos en buena dinámica, y por la primera victoria fuera de casa. No miramos más allá del partido del Córdoba (el jueves por la quinta fecha)”, declaró tras el triunfo Dani Parejo, también exjugador del cuadro madrileño.

El Getafe, que jugó sin el delantero Álvaro Vázquez, bajó al lugar 16 de la tabla de posiciones, con una sola victoria por tres derrotas en su casillero.

“Sabemos que tenemos buen equipo, pero no salimos como debíamos, no entramos en el partido, fuimos a remolque y no jugamos nada bien. Apenas disparamos desde fuera”, lamentó el local Juan Rodríguez.

El Valencia salió con la ideas claras al estadio azulón y las plasmó con autoridad ante el equipo local, que anduvo impreciso en la elaboración y pagó las consecuencias atrás, pues pronto encajó el primer tanto de Alcácer al perder Jorge Sammir un balón que Rodrigo profundizó para el atacante, rápido e instinto en su remate cruzado ante Naldo, lejos del alcance del arquero Vicente Guaita.

Apenas dos disparos lejanos de Angel Lafita, bien blocados por Diego Alves, figuraron a modo de réplica getafense en la primera mitad, en que el Valencia ensanchó su ventaja con un tanto de gran belleza en su ejecución técnica: exquisito control de Rodrigo en la banda derecha, conexión con el incorporado Gomes y pared de este con Alcácer, antes de finalizar fríamente por raso, con la pierna derecha.

La tónica no cambió en una segunda mitad crecientemente frustrante para la afición local, que vio como Rodrigo anotaba el tercero de penal, tras zancadilla de Naldo a Sofiane Feghouli, ingresado de suplente.

Rodrigo vio su segunda tarjeta amarilla a continuación, pero la inferioridad numérica no evitó el total control del escenario por parte de un Valencia aupado a las alturas de la liga, y exhibidor de la correspondiente ambición.