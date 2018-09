Lions logran primera victoria superando a Patriots

Matt Patricia venció a su mentor Bill Belichick, tras realizar los movimientos adecuados para que los Lions de Detroit sorprendieran y derrotaran ayer 26-10 a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los Lions (1-2) lucieron de pronto como un equipo con un buen plan a la ofensiva y a la defensiva bajo las órdenes de Patricia, quien está en su primer año como entrenador.

Is that the 2️⃣nd sack for @EliHarold_?